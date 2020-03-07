Мать ребёнка знала о насилии, но молчала
Об очередном вопиющем случае насилия над ребёнком сообщили сегодня в Мухоршибирском районном суде.
52-летний житель района несколько лет насиловал дочь своей жительницы. Сейчас девочке 13 лет. Она не могла дать отпор мучителю не только из-за своего возраста, но и в силу состояния психического здоровья.
Педофил получил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.
Отметим, мать девочки знала насилии, но молчала, потому что боялась сожителя. После случившегося она лишена родительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Бурятии был арестован уважаемый на селе пенсионер, насиловавший девочку. Мужчина заманивал её к себе себе сладостями и деньгами. Страшная правда открылась случайно, когда девочка пришла на осмотр к гинекологу.
Также два года назад суд вынес приговор насильнику из села Багдарин, он получил три года колонии. Тогда жертве было 13 лет, признаться во всём она смогла только через три года, а всё это время переживала серьёзные психологические проблемы.
Житель Бурятии несколько лет насиловал маленькую падчерицу
Происшествия, Фото:
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