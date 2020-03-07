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Житель Бурятии несколько лет насиловал маленькую падчерицу

Житель Бурятии несколько лет насиловал маленькую падчерицу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мать ребёнка знала о насилии, но молчала

Об очередном вопиющем случае насилия над ребёнком сообщили сегодня в Мухоршибирском районном суде.

52-летний житель района несколько лет насиловал дочь своей жительницы. Сейчас девочке 13 лет. Она не могла дать отпор мучителю не только из-за своего возраста, но и в силу состояния психического здоровья.

Педофил получил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.

Отметим, мать девочки знала насилии, но молчала, потому что боялась сожителя. После случившегося она лишена родительских прав.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Бурятии был арестован уважаемый на селе пенсионер, насиловавший девочку. Мужчина заманивал её к себе себе сладостями и деньгами. Страшная правда открылась случайно, когда девочка пришла на осмотр к гинекологу.

Также два года назад суд вынес приговор насильнику из села Багдарин, он получил три года колонии. Тогда жертве было 13 лет, признаться во всём она смогла только через три года, а всё это время переживала серьёзные психологические проблемы.

изнасилование
 
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