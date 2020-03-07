В Улан-Удэ фургон врезался в стоявший «Ипсум»

Фургон занесло на скользкой дороге
Сегодня, 7 марта, в Улан-Удэ произошло ДТП на остановке «БКС».
На остановке стоял автомобиль «Тойота Ипсум» с логотипами службы такси «Максим», за рулём сидел водитель-пенсионер. Со стороны Батарейки наверх ехал микрофургон «Мазда». На скользком участке дороги фургон занесло, и он врезался в «Ипсум».
После удару «Мазду» также развернуло, и фургон встал поперёк дороги.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на проспекте Победы водитель без страховки устроил ДТП с крупным ущербом
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Фургон занесло на скользкой дороге
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