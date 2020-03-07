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Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч

Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Тойота Камри», в которую врезался автомобиль, оказалась не на ходу

Сегодня, 7 марта, в 2 часа дня на проспекте Победы в Улан-Удэ произошло ДТП.

По предварительной информации, по одной полосе в сторону центра города ехали «Тойота Королла Филдер» и «Тойота Камри». Водитель «Филдера» резко повернул налево, в результате чего врезался в «Камри».

Оба автомобиля от столкновения выехали на полосу встречного движения. Буквально чудом они избежали столкновения с другими машинами. 



Сами не водители не пострадали. Их машинам причинён ущерб; больше всего «досталось» «Тойоте Камри», у которой разбита передняя часть. Также автомобиль теперь не на ходу.

Во время разбирательств выяснилось, что у виновника аварии нет полиса ОСАГО. По некоторой информации, сам он студент.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Предварительно, ущерб оценивается более чем в сто тысяч рублей. Сейчас автомобили отправлены на СТО, чтобы установить точную сумму ремонта. Теперь не исключены и судебные разбирательства между участниками аварии.

На проспекте Победы на время аварии образовался небольшой затор.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Гагарина в столкновении «Короллы» и автобуса пострадали две женщины, одна беременная. 
 
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