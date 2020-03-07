Улан-удэнец без страховки устроил ДТП с ущербом в 100 тысяч

Сегодня, 7 марта, в 2 часа дня на проспекте Победы в Улан-Удэ произошло ДТП.
По предварительной информации, по одной полосе в сторону центра города ехали «Тойота Королла Филдер» и «Тойота Камри». Водитель «Филдера» резко повернул налево, в результате чего врезался в «Камри».
Оба автомобиля от столкновения выехали на полосу встречного движения. Буквально чудом они избежали столкновения с другими машинами.
Сами не водители не пострадали. Их машинам причинён ущерб; больше всего «досталось» «Тойоте Камри», у которой разбита передняя часть. Также автомобиль теперь не на ходу.
Во время разбирательств выяснилось, что у виновника аварии нет полиса ОСАГО. По некоторой информации, сам он студент.
На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Предварительно, ущерб оценивается более чем в сто тысяч рублей. Сейчас автомобили отправлены на СТО, чтобы установить точную сумму ремонта. Теперь не исключены и судебные разбирательства между участниками аварии.
На проспекте Победы на время аварии образовался небольшой затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Гагарина в столкновении «Короллы» и автобуса пострадали две женщины, одна беременная.