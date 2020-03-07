Ещё одного мужчину удалось спасти
Сегодня ранним утром произошёл пожар в двухквартирном доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
К моменту прибытия первых подразделений огнём была охвачена крыша дома, из горящей квартиры самостоятельно выбрался мужчина. С ожогами он был госпитализирован в медицинское учреждение.
В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили погибшую 65-летнюю женщину.
Всего в тушении было задействовано 17 человек и четыре единицы техники. В результате пожара сгорела крыша дома, повреждена стена внутри квартиры и пристроенные к дому дощатые веранды. Пожар обнаружили слишком поздно.
В настоящее время причина устанавливается дознавателями МЧС России. Одной из возможных причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в городе Закаменск пожарные спасли мужчину, который уже потерял сознание.
В Улан-Удэ в сгоревшем доме нашли тело женщины
Происшествия, Фото:
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