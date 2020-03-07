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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Происшествия, 
Погибли водитель и две пассажирки «Лады»

6 марта в Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от Куйтуна произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и легковая «Лада».

По информации РЕН, который ссылается на региональное ГУ МВД, в момент аварии грузовик совершал разворот.

В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки «Лады».

Обстоятельства аварии устанавливаются.  
ДТП смерть
 
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