В Улан-Удэ риэлторы продают «воздух» вместо земли

В Улан-Удэ забили тревогу по поводу очередной земельной аферы. Нечестные риэлторы продают гражданам земельные участки на территории возле микрорайонов Тепловик и Светлый. Вот только здесь будет строиться республиканский пансионат для престарелых и инвалидов. Безусловно, никакого индивидуального жилищного строительства не предусмотрено. Люди рискуют за свои же кровные стать самовольщиками. Проблемой поделился юрист, политтехнолог и бывший зампредседателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ Николай Васюткин.
- Республика доверчивых и обманутых людей. Я думал, что наше население после ряда громких земельных дел стало более грамотным. Видимо, такие скандальные дела как 106 микрорайон, Спиртзаводской тракт, 120 микрорайон не научили наших горожан не ввязываться во всякие аферы с землёй, когда людям продают «воздух». А потом люди остаются без денег и с самоволкой, если не дай Бог построят дом на «купленной по расписке» земле. Так вот, недавно мне написала женщина с просьбой проконсультировать по поводу возможного приобретения земельного участка на пустом поле, что находится возле реабилитационного центра «Светлый», это возле микрорайонов Тепловик и Светлый. Как я понимаю, некоторые риэлторы начали собирать деньги под возможное оформление земли. И ведь люди сдают деньги, что самое ужасное. Я однозначно ответил, что никогда там не будет земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, потому что у Республики там по планам строительство пансионата для престарелых. И приступят к строительству уже в этом году, - поделился Николай Васюткин.
По его словам, действительно, несколько лет назад власти города планировали на этом месте по проекту планировки ИЖС. Земля, к слову, республиканская. Но уже тогда звучали мнения, что лучше запроектировать социальный объект – школу или детский сад, так как в этом районе острая нехватка образовательных учреждений.
Недавно же на этом месте решено было построить пансионат для престарелых. Осенью 2019 года землю уже перевели в категорию «социальное обслуживание». Есть и финансирование: 98 % финансирования выделит федеральный бюджет по проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», 2% софинансирует республика. Стоимость будущего пансионата – более 976 миллионов рублей.
- У меня огромная просьба к минимуществу и минсоцзащиты озвучить данный вопрос - планы по строительству пансионата, потому что сейчас опять мошенники смогут обмануть новую порцию людей. И более того надо взять участок под особый контроль, чтобы не появились там новые самоволки. Уважаемые жители города, вы всегда можете позвонить в КУИ города или минимущество и получить консультацию о возможности приобретения земли, - призвал Николай Васюткин.
Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад в Улан-Удэ гремели похожие истории. В 106 микрорайоне жители десятков домов узнали, что не смогут узаконить свои участки. Фирма, которая продала людям землю, всего лишь взяла её в аренду у города. Оказавшиеся в аналогичной ситуации жители 120 квартала даже объявляли голодовку.