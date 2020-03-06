Весной в Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности

В республике вовсю готовятся к пожароопасному сезону



Сегодня, 6 марта, в Бурятии на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсудили вопросы подготовки к пожароопасному сезону 2020 года.



В ноябре-декабре 2019 года у зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского проведена защита проектов планов тушения лесных пожаров при участии глав муниципальных образований, главных лесничих, лесничих, руководителей лесхозов. Разработаны и утверждены 37 планов тушения лесных пожаров на территории всех лесничеств.



- Подготовка к пожароопасному сезону 2020 года началась ещё, когда не завершился пожароопасный сезон 2019 года. Всё что не сделано, в самое ближайшее время необходимо сделать. Мы с вами вышли на финишную прямую, - сказал Пётр Мордовской.



Зампред отметил, что первый лесной пожар в 2019 году был зарегистрирован 12 марта на территории Окинского района, а в 2018 году первый лесной пожар был зарегистрирован 30 марта.



С докладом о подготовке к пожароопасному сезону выступил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.



- Проект сводного плана тушения лесных пожаров прошёл согласование с положительным заключением в Рослесхозе, хотелось бы отметить, что наш сводный план прошёл согласование одним из первых. В настоящее время Указ об утверждении прошёл согласование в правительстве Бурятии и находится на согласовании в прокуратуре Бурятии, - сказал Александр Мартынов.



Также руководитель республиканского агентства лесного хозяйства сообщил об увеличении финансирования лесхозов, лесничеств и особо охраняемых природных территорий.



- Финансирование увеличено от 1,5 до 2 млн рублей на профилактику этих лесхозов. Также при возникновении лесных пожаров мы создали резерв в каждом из этих лесхозов по миллиону рублей на тушение лесных пожаров, - отметил Мартынов.



В 2020 году будет увеличена численность десантно-пожарной службы Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



- Для авиамониторинга тушения лесных пожаров авиационным способом в 2020 году будут задействованы четыре самолёта Ан-2, три самолёта ТВС-2МС, вертолёты Ми-2 и вертолёты Ми-8, - сказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Одной из главных задач в период пожароопасного сезона Пётр Мордовской отметил защиту населённых пунктов от лесного пожара.



- По 807 постановлению от 2016 года все землепользователи должны очистить прилегающую территорию к лесному массиву. Должна быть сделана минерализованная полоса 0,5 метров или 10 метрах должна быть очищена полоса от сухой растительности, - сказал зампред.



На совещании главы районов пожаловались на несогласованный отжиг сухой травы возле железнодорожных путей работниками ВСЖД, который может непосредственно угрожать населённым пунктам, и попросили в дальнейшем согласовывать такие мероприятия.



Начальник Бурятского гидрометцентра Нина Усова представила неутешительный прогноз погоды. Так, в марте, в апреле, мае и июне ожидается дефицит осадков – меньше климатической нормы.



- В связи с малоснежной зимой повышение классов пожарной опасности до высокого четвёртого класса в большинстве районов предполагается в конце апреля, далее с нарастанием к середине мая местами до чрезвычайно высокого класса – 5 класса пожарной опасности, - сообщила Нина Усова.

