 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Марта

05 Марта

Популярное

Весной в Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности

Весной в Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике вовсю готовятся к пожароопасному сезону

Сегодня, 6 марта, в Бурятии на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсудили вопросы подготовки к пожароопасному сезону 2020 года.

В ноябре-декабре 2019 года у зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского проведена защита проектов планов тушения лесных пожаров при участии глав муниципальных образований, главных лесничих, лесничих, руководителей лесхозов. Разработаны и утверждены 37 планов тушения лесных пожаров на территории всех лесничеств.

- Подготовка к пожароопасному сезону 2020 года началась ещё, когда не завершился пожароопасный сезон 2019 года. Всё что не сделано, в самое ближайшее время необходимо сделать. Мы с вами вышли на финишную прямую, - сказал Пётр Мордовской.

Зампред отметил, что первый лесной пожар в 2019 году был зарегистрирован 12 марта на территории Окинского района, а в 2018 году первый лесной пожар был зарегистрирован 30 марта.

С докладом о подготовке к пожароопасному сезону выступил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.

- Проект сводного плана тушения лесных пожаров прошёл согласование с положительным заключением в Рослесхозе, хотелось бы отметить, что наш сводный план прошёл согласование одним из первых. В настоящее время Указ об утверждении прошёл согласование в правительстве Бурятии и находится на согласовании в прокуратуре Бурятии, - сказал Александр Мартынов.

Также руководитель республиканского агентства лесного хозяйства сообщил об увеличении финансирования лесхозов, лесничеств и особо охраняемых природных территорий.

- Финансирование увеличено от 1,5 до 2 млн рублей на профилактику этих лесхозов. Также при возникновении лесных пожаров мы создали резерв в каждом из этих лесхозов по миллиону рублей на тушение лесных пожаров, - отметил Мартынов.

В 2020 году будет увеличена численность десантно-пожарной службы Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

- Для авиамониторинга тушения лесных пожаров авиационным способом в 2020 году будут задействованы четыре самолёта Ан-2, три самолёта ТВС-2МС, вертолёты Ми-2 и вертолёты Ми-8, - сказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Одной из главных задач в период пожароопасного сезона Пётр Мордовской отметил защиту населённых пунктов от лесного пожара.

- По 807 постановлению от 2016 года все землепользователи должны очистить прилегающую территорию к лесному массиву. Должна быть сделана минерализованная полоса 0,5 метров или 10 метрах должна быть очищена полоса от сухой растительности, - сказал зампред.

На совещании главы районов пожаловались на несогласованный отжиг сухой травы возле железнодорожных путей работниками ВСЖД, который может непосредственно угрожать населённым пунктам, и попросили в дальнейшем согласовывать такие мероприятия.

Начальник Бурятского гидрометцентра Нина Усова представила неутешительный прогноз погоды. Так, в марте, в апреле, мае и июне ожидается дефицит осадков – меньше климатической нормы.

- В связи с малоснежной зимой повышение классов пожарной опасности до высокого четвёртого класса в большинстве районов предполагается в конце апреля, далее с нарастанием к середине мая местами до чрезвычайно высокого класса – 5 класса пожарной опасности, - сообщила Нина Усова.
лесные пожары правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Весной в Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
Весной в Бурятии ожидается самый высокий класс пожарной опасности
Происшествия, 06.03.2020
В республике вовсю готовятся к пожароопасному сезону
В Иркутской области двух приставов задержали за взятку
В Иркутской области двух приставов задержали за взятку
Происшествия, 06.03.2020
Приставы подозреваются в получении взятки в 60 тысяч рублей
Бурятскую общественницу обманул мошенник в буддийском одеянии
Бурятскую общественницу обманул мошенник в буддийском одеянии
Происшествия, 06.03.2020
Некий Баир лама обманом получил письмо и будет попрошайничать от лица фонда «Здоровье Бурятии»
В Бурятии на пожаре погибли 20 перепелов
В Бурятии на пожаре погибли 20 перепелов
Происшествия, 06.03.2020
В ночь с 5 на 6 марта горели гаражи
В Улан-Удэ следователи взялись за дело о пропавшем ребёнка
В Улан-Удэ следователи взялись за дело о пропавшем ребёнка
Происшествия, 06.03.2020
Мать отвезла сына в школу, после чего он исчез
В Улан-Удэ аферистке, обманувшей десятки семей, вынесли приговор
В Улан-Удэ аферистке, обманувшей десятки семей, вынесли приговор
Происшествия, 06.03.2020
Мошенница отправится за решётку только после достижения её ребёнком 14 лет
В Бурятии в лобовом ДТП пострадал водитель
В Бурятии в лобовом ДТП пострадал водитель
Происшествия, 06.03.2020
Авария случилась сегодня рано утром на трассе «Байкал»
В Улан-Удэ пропал 11-летний мальчик
Происшествия, 06.03.2020
Школьник ушёл из дома накануне утром
Забайкалка оставила в гардеробе 19 тысяч и лишилась их
Забайкалка оставила в гардеробе 19 тысяч и лишилась их
Происшествия, 06.03.2020
Незнакомка нашла кошелёк и потратила деньги на покупку телефона
В Братске супруги и их подруга продавали героин
В Братске супруги и их подруга продавали героин
Происшествия, 06.03.2020
Наркоторговцы прятали закладки по всему городу
В Бурятии водитель сбил женщину и сбежал
В Бурятии водитель сбил женщину и сбежал
Происшествия, 06.03.2020
Пострадавшую с травмами доставили в больницу
В Бурятии осуждённой после апелляции ужесточили наказание
В Бурятии осуждённой после апелляции ужесточили наказание
Происшествия, 05.03.2020
Государственный обвинитель счёл наказание, назначенное районным судом гражданке, слишком мягким
Улан-удэнец с игрушечным пистолетом ограбил китайца
Улан-удэнец с игрушечным пистолетом ограбил китайца
Происшествия, 05.03.2020
Грабитель закричал: «Гони сто рублей!»
В Иркутске 10 человек отравились едой из супермаркета
В Иркутске 10 человек отравились едой из супермаркета
Происшествия, 05.03.2020
Следователи начали проверку по факту отравления

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^