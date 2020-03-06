В ночь с 5 на 6 марта горели гаражи
В ночь с 5 на 6 марта в районах Бурятии зарегистрированы два возгорания в гаражах.
Так, в 22:40 на пульт пожарной части №30 поступило сообщение о первом пожаре в посёлке Выдрино Кабанского района. На момент прибытия первого пожарного расчёта в 22:43 гараж был объят огнём полностью. В результате пожара строение повреждено изнутри на площади 24 кв.м., огонь уничтожил автомобиль.
Причиной пожара, предположительно, послужил перекал металлической печи, расположенной вблизи сгораемых конструкций гаража.
В 03:29 на пульт пожарной части №52 поступило сообщение о втором загорании в посёлке Таксимо Муйского района. На момент прибытия пожарных в 03:32 горела крыша гаража и пристроенный к гаражу курятник. В ходе тушения пожара огнеборцами из гаража был эвакуирован автомобиль. В результате пожара уничтожен курятник, погибли 20 перепелов, повреждена крыша гаража на общей площади 30 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Вероятно, причиной могло послужить короткое замыкание электропроводки в курятнике, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре погибли 20 перепелов
Происшествия, Фото:
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