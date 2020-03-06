В Улан-Удэ следователи взялись за дело о пропавшем ребёнка

Следователи начали доследственную проверку после исчезновения 11-летнего мальчика в Улан-Удэ.
- Следственным отделом по Железнодорожному району по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой организованы поиски ребёнка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», об исчезновении ребёнка стало известно сегодня. Мальчика в последний раз видели утром 5 марта.
По предварительным данным, пропавший мальчик живёт с семьей по улице Гастелло в Улан-Удэ. 5 марта утром мать отвезла его в школу на занятия, а сама уехала на работу. Вечером женщина узнала, что сын не вернулся домой. Классный руководитель мальчика сообщила, что он на уроках в школе в этот день не появлялся.
В настоящее время организованы поиски ребёнка. Просим всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении мальчика позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012)44-72-18 (следственный отдел по Железнодорожному району), 8(3012)44-02-02 (ОП № 1 УМВД России по Улан-Удэ) или 02 (102).
Приметы: европейской внешности, на вид около 12 лет, рост около 130 см., волосы светлые.
Был одет: куртка тёмно-зелёного цвета с белыми вставками, шапка тёмно-синяя, джинсы, тёмные ботинки.
ОБНОВЛЕНО: мальчик найден. С ним всё в порядке.