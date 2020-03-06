В Бурятии в лобовом ДТП пострадал водитель

Авария случилась сегодня рано утром на трассе «Байкал»
Сегодня в шестом часу утра на 425 км автодороги Р-258 «Байкал», возле села Ошурково Иволгинского района Бурятии произошло ДТП.
53-летний водитель «Тойоты Калдина» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «УАЗ». За рулём отечественного автомобиля находился 32-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель «Тойоты» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в республиканскую больницу, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе водитель «Тойоты Надя» сбил женщину и скрылся, однако вскоре был задержан
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