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В Бурятии в лобовом ДТП пострадал водитель

В Бурятии в лобовом ДТП пострадал водитель
Происшествия,  Фото:dtp_03
Авария случилась сегодня рано утром на трассе «Байкал»

Сегодня в шестом часу утра на 425 км автодороги Р-258 «Байкал», возле села Ошурково Иволгинского района Бурятии произошло ДТП.

53-летний водитель «Тойоты Калдина» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «УАЗ». За рулём отечественного автомобиля находился 32-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель «Тойоты» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в республиканскую больницу, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе водитель «Тойоты Надя» сбил женщину и скрылся, однако вскоре был задержан.
ДТП
 
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