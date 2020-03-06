Школьник ушёл из дома накануне утром
Полицейские разыскивают пропавшего в Улан-Удэ Романа Патрушева 2008 года рождения.
- Он утром 5 марта ушёл из дома по улице Гастелло и до настоящего времени его местонахождение не известно, - сообщает МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид около 12 лет, рост около 130 см., волосы светлые.
Был одет: куртка тёмно-зелёного цвета с белыми вставками, шапка тёмно-синяя, джинсы, тёмные ботинки.
При наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего МВД просит сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)44-02-02, 8-914-987-07-70 или 102 (112).
В Улан-Удэ пропал 12-летний мальчик
Происшествия, Фото:
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