Незнакомка нашла кошелёк и потратила деньги на покупку телефона
В Шилкинском районе Забайкальского края в полицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже кошелька, в котором находилось больше 19 тысяч рублей. Женщина посещала районную больницу и, одеваясь, оставила кошелёк в гардеробе.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже причастна неизвестная девушка, которая заметила лежащий на столе кошелёк и забрала его.
- Подозреваемой оказалась ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов жительница села Усть-Теленгуй Шилкинского района. Подозреваемая успела потратить украденные деньги, купив себе мобильный телефон. Он изъят, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража»
Забайкалка оставила в гардеробе 19 тысяч и лишилась их
Происшествия, Фото:
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