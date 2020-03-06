Забайкалка оставила в гардеробе 19 тысяч и лишилась их

Незнакомка нашла кошелёк и потратила деньги на покупку телефона



В Шилкинском районе Забайкальского края в полицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже кошелька, в котором находилось больше 19 тысяч рублей. Женщина посещала районную больницу и, одеваясь, оставила кошелёк в гардеробе.



Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже причастна неизвестная девушка, которая заметила лежащий на столе кошелёк и забрала его.



- Подозреваемой оказалась ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов жительница села Усть-Теленгуй Шилкинского района. Подозреваемая успела потратить украденные деньги, купив себе мобильный телефон. Он изъят, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража»







