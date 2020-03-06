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В Иркутской области собака напала на двухлетнего ребёнка

В Иркутской области собака напала на двухлетнего ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Беспородный пёс сорвался с цепи

В Баяндаевском районе Иркутской области агрессивная собака напала на двухлетнего ребёнка. Участковый уполномоченный полиции застрелил собаку, чтобы спасти людей.

Накануне утром в полицию поступило сообщение о том, что собака напала на двухлетнего ребёнка. Выяснилось, что, когда мальчик играл во дворе у своего дяди, собака сорвалась с цепи, укусила его и убежала. Ребёнка доставили в больницу.

Недалеко от дома полицейский обнаружил беспородного пса, который вёл себя агрессивно и бросался на прохожих. В соответствии с федеральным законом «О полиции» участковый выстрелил из табельного оружия и обезвредил животное.

Сейчас по данному факту проводится проверка, предварительно установлено, что оружие применено правомерно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
собаки
 
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