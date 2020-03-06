В Иркутской области собака напала на двухлетнего ребёнка

Беспородный пёс сорвался с цепи



В Баяндаевском районе Иркутской области агрессивная собака напала на двухлетнего ребёнка. Участковый уполномоченный полиции застрелил собаку, чтобы спасти людей.



Накануне утром в полицию поступило сообщение о том, что собака напала на двухлетнего ребёнка. Выяснилось, что, когда мальчик играл во дворе у своего дяди, собака сорвалась с цепи, укусила его и убежала. Ребёнка доставили в больницу.



Недалеко от дома полицейский обнаружил беспородного пса, который вёл себя агрессивно и бросался на прохожих. В соответствии с федеральным законом «О полиции» участковый выстрелил из табельного оружия и обезвредил животное.



Сейчас по данному факту проводится проверка, предварительно установлено, что оружие применено правомерно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

