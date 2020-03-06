В Братске супруги и их подруга продавали героин

Происшествия, Фото: из архива

Наркоторговцы прятали закладки по всему городу



В Братске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх местных жителей, которые занимались сбытом героина.



С июня 2016 года по июль 2017 года семейная пара и их знакомая занимались незаконной продажей героина с использованием тайников-закладок на территории Братска. Деньги переводились на счёт одной из участниц группы, а двое других прятали закладки, о местах которых по телефону сообщали покупателям.



Преступная деятельность была пресечена в августе 2017 года, у каждого из осуждённых по месту жительства были изъяты наркотики, приготовленные к дальнейшей продаже.



Семейная пара занимала активно заявляла многочисленные ходатайства с целью избежать ответственности. Третья же фигурантка активно способствовала раскрытию преступления, изобличая себя и других.



Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. Женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, мужчина – в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.







