Наркоторговцы прятали закладки по всему городу
В Братске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх местных жителей, которые занимались сбытом героина.
С июня 2016 года по июль 2017 года семейная пара и их знакомая занимались незаконной продажей героина с использованием тайников-закладок на территории Братска. Деньги переводились на счёт одной из участниц группы, а двое других прятали закладки, о местах которых по телефону сообщали покупателям.
Преступная деятельность была пресечена в августе 2017 года, у каждого из осуждённых по месту жительства были изъяты наркотики, приготовленные к дальнейшей продаже.
Семейная пара занимала активно заявляла многочисленные ходатайства с целью избежать ответственности. Третья же фигурантка активно способствовала раскрытию преступления, изобличая себя и других.
Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. Женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, мужчина – в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Братске супруги и их подруга продавали героин
Происшествия, Фото:
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