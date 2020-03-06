Пострадавшую с травмами доставили в больницу
Накануне днём, 5 марта, в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП. 46-летний водитель автомобиля «Тойота Надя», следуя по улице Центральной в посёлке Туран, сбил 48-летнюю женщину.
После аварии водитель скрылся с места наезда, однако позже был задержан.
Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на «зебре» под колёса иномарки попали мать с 9-летней дочерью. Пострадавших доставили в больницу. Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент ДТП. На нём видно, как водитель сбивает пешеходов. От удара женщина и девочка разлетелись в разные стороны.
В Бурятии водитель сбил женщину и сбежал
Происшествия, Фото:
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