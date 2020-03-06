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В Бурятии водитель сбил женщину и сбежал

В Бурятии водитель сбил женщину и сбежал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшую с травмами доставили в больницу

Накануне днём, 5 марта, в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП. 46-летний водитель автомобиля «Тойота Надя», следуя по улице Центральной в посёлке Туран, сбил 48-летнюю женщину.

После аварии водитель скрылся с места наезда, однако позже был задержан.

Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на «зебре» под колёса иномарки попали мать с 9-летней дочерью. Пострадавших доставили в больницу. Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент ДТП. На нём видно, как водитель сбивает пешеходов. От удара женщина и девочка разлетелись в разные стороны.
ДТП
 
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