В Бурятии осуждённой после апелляции ужесточили наказание

Государственный обвинитель счёл наказание, назначенное районным судом гражданке, слишком мягким



Верховный суд Бурятии усилил назначенное наказание гражданке после подачи апелляционной жалобы.



Ранее судимая гражданка была осуждена за хищение чужого имущества с причинением материального ущерба потерпевшему в сумме 22 100 рублей.



Районный суд с применением ст. 70 УК РФ «Назначение наказания по совокупности приговоров» назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Осуждённая посчитав приговор слишком суровым подала апелляционную жалобу, в которой просила назначить наказание условно или изменить место отбытия наказания на колонию-поселение.



Однако государственный обвинитель в апелляционном представлении просил об усилении наказания осужденной ввиду его мягкости.



Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора, и пришла к выводу, что суд первой инстанции, назначая наказание по совокупности приговоров, не учёл требования ч. 4 ст. 70 УК РФ, в соответствии с которыми наказание, назначаемое по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.



Таким образом, окончательное наказание в виде лишения свободы по приговору суда усилено на срок 2 года 8 месяцев.



В остальной части приговор суда оставлен без изменения, а жалоба осужденной без удовлетворения, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.





