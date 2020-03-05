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В Бурятии осуждённой после апелляции ужесточили наказание

В Бурятии осуждённой после апелляции ужесточили наказание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Государственный обвинитель счёл наказание, назначенное районным судом гражданке, слишком мягким

Верховный суд Бурятии усилил назначенное наказание гражданке после подачи апелляционной жалобы.

Ранее судимая гражданка была осуждена за хищение чужого имущества с причинением материального ущерба потерпевшему в сумме 22 100 рублей.

Районный суд с применением ст. 70 УК РФ «Назначение наказания по совокупности приговоров» назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осуждённая посчитав приговор слишком суровым подала апелляционную жалобу, в которой просила назначить наказание условно или изменить место отбытия наказания на колонию-поселение.

Однако государственный обвинитель в апелляционном представлении просил об усилении наказания осужденной ввиду его мягкости.

Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора, и пришла к выводу, что суд первой инстанции, назначая наказание по совокупности приговоров, не учёл требования ч. 4 ст. 70 УК РФ, в соответствии с которыми наказание, назначаемое по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.

Таким образом, окончательное наказание в виде лишения свободы по приговору суда усилено на срок 2 года 8 месяцев.

В остальной части приговор суда оставлен без изменения, а жалоба осужденной без удовлетворения, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.


Верховный суд Бурятии
 
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