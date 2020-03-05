Государственный обвинитель счёл наказание, назначенное районным судом гражданке, слишком мягким
Верховный суд Бурятии усилил назначенное наказание гражданке после подачи апелляционной жалобы.
Ранее судимая гражданка была осуждена за хищение чужого имущества с причинением материального ущерба потерпевшему в сумме 22 100 рублей.
Районный суд с применением ст. 70 УК РФ «Назначение наказания по совокупности приговоров» назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Осуждённая посчитав приговор слишком суровым подала апелляционную жалобу, в которой просила назначить наказание условно или изменить место отбытия наказания на колонию-поселение.
Однако государственный обвинитель в апелляционном представлении просил об усилении наказания осужденной ввиду его мягкости.
Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора, и пришла к выводу, что суд первой инстанции, назначая наказание по совокупности приговоров, не учёл требования ч. 4 ст. 70 УК РФ, в соответствии с которыми наказание, назначаемое по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.
Таким образом, окончательное наказание в виде лишения свободы по приговору суда усилено на срок 2 года 8 месяцев.
В остальной части приговор суда оставлен без изменения, а жалоба осужденной без удовлетворения, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В Бурятии осуждённой после апелляции ужесточили наказание
Происшествия, Фото:
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