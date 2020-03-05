В Бурятии подросток насмерть угорел в своём доме

Вернувшаяся домой мать нашла сына уже без сознания
4 марта в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ скончался 14-летний подросток, которого накануне доставили с отравлением угарным газом из Иволгинского района. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Подросток жил вместе с матерью в частном доме в селе Гурульба. 2 марта около 17 часов женщина поехала в Улан-Удэ до ближайшего магазина за продуктами и хозяйственными товарами. Из-за нерегулярного движения общественного транспорта обратно с покупками она смогла вернуться только спустя пять часов.
Зайдя домой, мать почувствовала запах дыма и обнаружила сына на кровати без сознания. Женщина вынесла его на руках в сени и вызвала скорую помощь. Подростка отвезли в лечебное учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.
По предварительным данным, несчастный случай произошёл из-за того, что мальчик неправильно закрыл печь и лёг спать. Угарный газ распространился по всему жилью.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - уточнили в Следственном управлении.
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