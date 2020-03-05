В Иркутской области лжеинспектор обманул директора учреждения

Мужчина предупредил о внеплановой проверки и попросил деньги на цветы



Накануне утром на телефон одной из образовательных организаций в Тайшете Иркутской области поступил звонок. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что он с коллегами из Москвы планирует проводить в учреждении внеплановую проверку.



Затем аферист перезвонил через два часа и попросил перевести более шести тысяч рублей для оплаты цветов коллегам, аргументируя это тем, что «не успевает». Руководитель учреждения перечислил необходимую сумму и только когда номер сотового телефона «проверяющего» стал недоступен, пришёл к выводу, что разговаривал с мошенником.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





