В Улан-Удэ эвакуировали культурный центр ВСГУТУ

Утром силовики проводили здесь учения



Сегодня утром в Улан-Удэ оцепили здание культурно-досуговый центр (КДЦ) ВСГУТУ. Однако поводов для паники нет. Как стало известно «Байкал-Daily», спецслужбы проводили учения.



Из здания были эвакуированы несколько человек, находящихся внутри. Также была оцеплена автодорога напротив КДЦ. В ходе учений были задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции и другие.



Сейчас мероприятия уже завершены.





