Утром силовики проводили здесь учения
Сегодня утром в Улан-Удэ оцепили здание культурно-досуговый центр (КДЦ) ВСГУТУ. Однако поводов для паники нет. Как стало известно «Байкал-Daily», спецслужбы проводили учения.
Из здания были эвакуированы несколько человек, находящихся внутри. Также была оцеплена автодорога напротив КДЦ. В ходе учений были задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции и другие.
Сейчас мероприятия уже завершены.
В Улан-Удэ эвакуировали культурный центр ВСГУТУ
Происшествия, Фото:
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