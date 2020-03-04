Читинец избил и ограбил собутыльника

Нападавший ранее судим за аналогичные преступления



В Чите в полицию обратился 40-летний житель села Карповка и сообщил о том, что его ограбили. Установлено, что потерпевший незадолго до грабежа познакомился с мужчиной, с которым распивал спиртное около одного из читинских баров.



После этого между ними произошел конфликт. Новый знакомый избил мужчину, отобрал у него мобильный телефон фирмы «Самсунг» и скрылся.



По приметам сотрудники угрозыска составили ориентировку и передали всем наружным нарядам полиции. В ходе патрулирования улиц сотрудники ППС задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний местный житель.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





