Нападавший ранее судим за аналогичные преступления
В Чите в полицию обратился 40-летний житель села Карповка и сообщил о том, что его ограбили. Установлено, что потерпевший незадолго до грабежа познакомился с мужчиной, с которым распивал спиртное около одного из читинских баров.
После этого между ними произошел конфликт. Новый знакомый избил мужчину, отобрал у него мобильный телефон фирмы «Самсунг» и скрылся.
По приметам сотрудники угрозыска составили ориентировку и передали всем наружным нарядам полиции. В ходе патрулирования улиц сотрудники ППС задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец избил и ограбил собутыльника
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