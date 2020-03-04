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В Улан-Удэ таксист украл забытый пассажиром телефон

В Улан-Удэ таксист украл забытый пассажиром телефон
Происшествия, 
15 лет назад таксист уже привлекался к ответственности за кражу

29 февраля в полицию обратился 22-летний житель улан-удэнского посёлка Аэропорт с заявлением о краже. Он рассказал, что в последний раз видел свой мобильный в такси, когда под утро возвращался из кафе. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался водитель автомобиля – 36-летний житель Тарбагатайского района, подрабатывавший в службе такси. Увидев забытый пассажиром гаджет, он вынул сим-карту и забрал телефон себе.

Известно, что 15 лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу стройматериала со строящегося объекта в Улан-Удэ, совершенную в составе группы лиц, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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