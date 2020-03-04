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Улан-удэнец убил заставшую его в момент кражи пенсионерку

Улан-удэнец убил заставшую его в момент кражи пенсионерку
Происшествия, 
Убийцу нашли благодаря записной книжке пожилой женщины

В Улан-Удэ вечером 20 февраля в доме на переулке Якутский обнаружили 75-летнюю женщину в бессознательном состоянии и с многочисленными травмами головы. Через непродолжительное время она скончалась в больнице. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В доме потерпевшей был беспорядок, вещи лежали разбросанными, родственники покойной сообщили о пропаже ценностей, инструментов и бытовой техники на крупную сумму. Соседка в этот вечер видела подозрительного незнакомца, который нёс от дома пенсионерки большой белый мешок.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения из ближайших мест торговли и смогли проследить путь мужчины до соседнего микрорайона с частной застройкой, но там его следы терялись. Велась подворовая проверка местных жителей.


Следователи изучали личные вещи покойной и следы, обнаруженные на месте происшествия. В записной книжке бабушки нашли запись с именем и телефоном мужчины, которой помогал пенсионерам колоть дрова. Изображение этого мужчины совпало с изображением незнакомца, которого видела соседка в день убийства.

- Мужчину задержали, а в ходе обыска в его жилище нашли часть украденных у потерпевшей вещей и драгоценностей, а также одежду со следами крови. В ходе проведенного допроса он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), за которое законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Выяснилось, что прошедшей осенью обвиняемый нанимался к пожилой чете колоть дрова. Во время работы он заприметил у хозяина дома инструменты и запомнил, где они хранились. 20 февраля вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения, направляясь к приятелю, проходил мимо ограды пенсионеров, у которых раньше работал, и заметил, что в окнах не горит свет. В это время хозяин дома лежал в больнице, а его супруга ушла в магазин.

Мужчина решил украсть те самые инструменты и перелез через забор, нашёл их и начал складывать в мешок. Однако в этот момент из магазина вернулась пенсионерка - опасаясь разоблачения, вор напал со спины на бабушку и с силой нанес ей подобранным поленом несколько ударов по голове. От полученных повреждений женщина упала и потеряла сознание. Ее ключами обвиняемый открыл дом, обыскал его, нашел и украл ценные вещи, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время обвиняемый заключён под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на сбор полной доказательственной базы.
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