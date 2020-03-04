Стройматериал они вывозили на грузовике
В городе Тайшет Иркутской области задержали подозреваемых в краже пенополистирола.
Как установило следствие, двое жителей Тайшета ночью проникли на территорию предприятия, откуда украли 30 упаковок пенополистирола. Украденное мужчины вывезли на грузовом автомобиле.
Правоохранители установили и задержали подозреваемых, украденное изъято. Общий ущерб составил более 145 тысяч рублей.
За кражу возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Жители Иркутской области воровали пенополистирол
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