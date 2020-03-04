Жители Иркутской области воровали пенополистирол

Стройматериал они вывозили на грузовике



В городе Тайшет Иркутской области задержали подозреваемых в краже пенополистирола.



Как установило следствие, двое жителей Тайшета ночью проникли на территорию предприятия, откуда украли 30 упаковок пенополистирола. Украденное мужчины вывезли на грузовом автомобиле.



Правоохранители установили и задержали подозреваемых, украденное изъято. Общий ущерб составил более 145 тысяч рублей.



За кражу возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

