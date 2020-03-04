В Бурятии горела почта

Работники почты эвакуировались самостоятельно
4 марта в селе Курумкан в Бурятии сгорел потолок в здании почты. Сообщение о пожаре в 13:25.
На момент прибытия пожарных в котельной, расположенной в здании, было сильное задымление, горели потолочные перекрытия. Работники почты – два человека – эвакуировались самостоятельно.
- В результате пожара повреждены потолочные конструкции на площади 4 кв.м. Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
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. Тело одного обнаружила вернувшаяся домой супруга.
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Работники почты эвакуировались самостоятельно
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