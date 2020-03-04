В Улан-Удэ подозрительный бегун оказался вором

Бегуна задержали росгвардейцы



В полночь росгвардейцы получили сообщение о краже. Телефон украли у мужчины во дворе дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ.



Группа задержания при отработке ближайших улиц увидела убегавшего человека. Росгвардейцы задержали подозрительного бегуна, при досмотре у него обнаружили два мобильных телефона.



Задержанного 20-летнего улан-удэнца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Его уже опознал потерпевший. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

