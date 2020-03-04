Бегуна задержали росгвардейцы
В полночь росгвардейцы получили сообщение о краже. Телефон украли у мужчины во дворе дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
Группа задержания при отработке ближайших улиц увидела убегавшего человека. Росгвардейцы задержали подозрительного бегуна, при досмотре у него обнаружили два мобильных телефона.
Задержанного 20-летнего улан-удэнца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Его уже опознал потерпевший. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В Улан-Удэ подозрительный бегун оказался вором
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стройматериал они вывозили на грузовике
Работники почты эвакуировались самостоятельно
Бегуна задержали росгвардейцы
У контрабандистов обнаружили 2839 сотовых телефонов и запчасти к ним
Бухгалтер в течение года присваивала заработные платы работников школы
Суд оштрафовал угонщицу
Пьяный мужчина «заминировал» «Шашлыкоff» из такси
Также вор прихватил дешёвый радиоприёмник
Ранее мужчина ограбил охотника, угрожая ружьём
Один из подозреваемых жил в одном доме с потерпевшей
Водитель предложил пять тысяч рублей
Уголовное дело в отношении жителя Московской области рассмотрит Советский районный суд
Инцидент произошёл на вокзале
Сразу несколько ангарчан повелись на уловки мошенников
Происшествия, 03.03.2020
В Бурятии за один день на пожарах погибли двое мужчин