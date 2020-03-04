 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Марта

03 Марта

Популярное

В Забайкалье бухгалтер школы присвоила 200 тысяч

В Забайкалье бухгалтер школы присвоила 200 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бухгалтер в течение года присваивала заработные платы работников школы

В Сретенском районе Забайкальского края суд рассмотрел уголовное дело бывшего главного бухгалтера школы. Она признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Бухгалтер с января по декабрь 2017 года присвоила вверенные ей средства на выплату зарплаты работникам школы в общей сумме более 200 тысяч рублей.

В дальнейшем бывший бухгалтер школы частично возместила ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. В пользу администрации муниципального района с нее также взыскан оставшийся ущерб в сумме 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.


присвоение денег школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье девятиклассник в шутку «заминировал» школу
В Забайкалье девятиклассник в шутку «заминировал» школу
Происшествия, 04.03.2020
Школьник признался, что не осознавал серьёзности последствий
Улан-удэнца осудили за «бомбу» в кафе «Шашлыкоff»
Улан-удэнца осудили за «бомбу» в кафе «Шашлыкоff»
Происшествия, 04.03.2020
Пьяный мужчина «заминировал» «Шашлыкоff» из такси
Улан-удэнец украл в гимназии 100 долларов
Улан-удэнец украл в гимназии 100 долларов
Происшествия, 04.03.2020
Также вор прихватил дешёвый радиоприёмник
Житель Иркутской области связал сторожа фермы и угнал трактор
Житель Иркутской области связал сторожа фермы и угнал трактор
Происшествия, 04.03.2020
Ранее мужчина ограбил охотника, угрожая ружьём
В Чите двое домушников уехали с украденным на такси
В Чите двое домушников уехали с украденным на такси
Происшествия, 04.03.2020
Один из подозреваемых жил в одном доме с потерпевшей
Пьяный читинец пытался дать взятку сотрудникам ДПС
Пьяный читинец пытался дать взятку сотрудникам ДПС
Происшествия, 04.03.2020
Водитель предложил пять тысяч рублей
В Бурятии будут судить пассажира, «заминировавшего» самолёт до Москвы
В Бурятии будут судить пассажира, «заминировавшего» самолёт до Москвы
Происшествия, 04.03.2020
Уголовное дело в отношении жителя Московской области рассмотрит Советский районный суд
Ангарчанину вместо видеокамеры прислали бумагу
Ангарчанину вместо видеокамеры прислали бумагу
Происшествия, 04.03.2020
Сразу несколько ангарчан повелись на уловки мошенников
Жительница Бурятии нашла тело сгоревшего мужа
Жительница Бурятии нашла тело сгоревшего мужа
Происшествия, 03.03.2020
В Бурятии за один день на пожарах погибли двое мужчин
Житель Бурятии под видом следователя собирал компромат на босса
Житель Бурятии под видом следователя собирал компромат на босса
Происшествия, 03.03.2020
Мужчина проник в загородный дом начальника якобы для «процессуальных действий»
В Чите угонщик едва не задавил владельца микроавтобуса
В Чите угонщик едва не задавил владельца микроавтобуса
Происшествия, 03.03.2020
Пьяный мужчина угнал микроавтобус, чтобы покататься
В Иркутске водитель «БМВ» сбил мать с двумя детьми
В Иркутске водитель «БМВ» сбил мать с двумя детьми
Происшествия, 03.03.2020
Травмы получила девятилетняя девочка
В Иркутской области 17-летний пьяный водитель врезался в забор
В Иркутской области 17-летний пьяный водитель врезался в забор
Происшествия, 03.03.2020
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^