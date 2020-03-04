В Забайкалье бухгалтер школы присвоила 200 тысяч

Бухгалтер в течение года присваивала заработные платы работников школы



В Сретенском районе Забайкальского края суд рассмотрел уголовное дело бывшего главного бухгалтера школы. Она признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).



Бухгалтер с января по декабрь 2017 года присвоила вверенные ей средства на выплату зарплаты работникам школы в общей сумме более 200 тысяч рублей.



В дальнейшем бывший бухгалтер школы частично возместила ущерб.



Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. В пользу администрации муниципального района с нее также взыскан оставшийся ущерб в сумме 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.





