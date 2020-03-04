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В Забайкалье девятиклассник в шутку «заминировал» школу

В Забайкалье девятиклассник в шутку «заминировал» школу
Происшествия, 
Школьник признался, что не осознавал серьёзности последствий

В Забайкальском крае школьник понесет уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Утром 3 марта на телефон экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в здании средней школы в селе Смоленка Читинского района якобы находится опасный предмет. В ходе обследования специалисты не обнаружили предметов, которые могут представлять опасность.

Полицейские установили человека, совершившего звонок - им оказался 15-летний ученик 9 класса этой школы. Свой поступок подросток объяснил шуткой и признался, что не осознавал серьёзность последствий.

- В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Родителям школьника придется возместить затраты оперативных служб, связанные с проверкой ложного сообщения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
ложное минирование школьники
 
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