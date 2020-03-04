Пьяная улан-удэнка каталась на угнанной «Тойоте»

Суд оштрафовал угонщицу



16 сентября 2019 года пьяная улан-удэнка решила покататься на автомобиле знакомого. Она взяла ключи с тумбочки в коридоре и села за руль «Тойоты Краун», припаркованной у дома. Пьяная девушка поехала по улицам города.



Суд квалифицировал её действия как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Девушка признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.



Смягчающими обстоятельствами стало полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию, отсутствие судимостей.



Суд признал её виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

