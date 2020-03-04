Житель Иркутской области связал сторожа фермы и угнал трактор

Ранее мужчина ограбил охотника, угрожая ружьём



В деревне Пуляева Тайшетского района рабочий фермы, угрожая сторожу ножом, связал его, угнал трактор и попытался скрыться. Однако сторожу удалось освободиться и дозвониться до директора. Вместе они начали преследование налётчика и сообщили о случившемся в полицию.



В лесу оперативники обнаружили украденный трактор, а вскоре задержали и самого налётчика. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний мужчина, который неделю назад устроился на ферму на подработку.



В дальнейшем полицейские установили его причастность к аналогичному нападению, совершенному месяц назад в урочище «Инзаген» Нижнеудинского района. Тогда он пришёл в зимовье к охотнику и в ходе конфликта завладел его ружьем.



- Под угрозой применения оружия он украл у пожилого мужчины мобильный телефон, одежду и ключи от машины. На буране добрался до автомобиля, доехал на нем до федеральной трассы и скрылся. Как оказалось, оставив иномарку, он шел через лес до Тайшетского района пешком, чтобы не вызвать у окружающих подозрение. В настоящий момент украденное ружье изъято, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящий момент возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.





