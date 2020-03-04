В Чите двое домушников уехали с украденным на такси

Один из подозреваемых жил в одном доме с потерпевшей



В Чите 2 марта в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестные сломали окно и украли два телевизора, персональный компьютер, ТВ-приставка, фен и сотовый телефон.



Полицейские установили двух мужчин, которые сдавали в ломбард имущество без документов. Они были задержаны с частью украденного имущества и дали признательные показания.



- Выяснилось, что один из подозреваемых живёт в одном доме с потерпевшей и знает, что ночью хозяйка работает. Для совершения кражи он позвал своего знакомого, с которым они сломали деревянное окно и украли имущество, сложив его в одеяло. Подозреваемые вызвали такси, чтобы увезти чужие вещи и сдать в несколько ломбардов города, - рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». В настоящее время один из подозреваемых помещен в изолятор временного содержания.

