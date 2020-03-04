Водитель предложил пять тысяч рублей
Ночью в Чите сотрудники ДПС остановили «Тойоту» под управлением 37-летнего местного жителя. Водитель находился за рулём с признаками опьянения, также у него отсутствовали документы. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался и предложил сотрудникам полиции не составлять на него административный протокол. За это он предложил взятку в пять тысяч рублей.
Противоправные действия водителя были задокументированы.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии он привлечён к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.
Кроме того, за покушение на дачу взятки, не превышающей 10 тысяч рублей, в действиях нарушителя усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Пьяный читинец пытался дать взятку сотрудникам ДПС
Происшествия, Фото:
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