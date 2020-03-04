В Бурятии будут судить пассажира, «заминировавшего» самолёт до Москвы

Уголовное дело в отношении жителя Московской области рассмотрит Советский районный суд
В Улан-Удэ суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма на борту самолёта. (ч.2 ст. 207 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 октября прошлого года в дежурную службу «112» поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на борту самолёта авиакомпании «НордАвиа», вылетевшего из аэропорта Улан-Удэ в Москву. В самолёте находился 141 пассажир, в том числе 12 детей.
Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Красноярска для обследования. В ходе осмотра, проведённого спецслужбами, опасных и запрещённых предметов не обнаружено.
В результате действий обвиняемого авиакомпании причинён ущерб на сумму более 840 тысяч рублей, отвлечены силы и средства специальных служб, несколько пассажиров опоздали на свои рейсы.
Правоохранители вскоре установили личность звонившего, им оказался житель Московской области, опоздавший на этот рейс. Следственным отделом Улан-Удэнского линейного отдела МВД в отношении него возбуждено уголовное дело. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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