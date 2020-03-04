Инцидент произошёл на вокзале
В Улан-Удэ суд признал мужчину виновным в нападении на сотрудника транспортной полиции.
Преступление произошло 18 августа 2019 года. На перроне третьего пути станции Улан-Удэ мужчина напал на сотрудника патрульно-постовой службы транспортной полиции. Нападавший толкнул полицейского, схватил за форменное обмундирование, оторвав шеврон на левом рукаве, и ударил правоохранителя кулаком в плечо. Нарушителя заковали в наручники.
В отношении мужчины были составлены протоколы об административных правонарушениях.
На суде дебошир признал свою вину в преступлении и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд квалифицировал его действия как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти.
Смягчающими обстоятельства стало наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а также полное признание вины, раскаяние в содеянном, извинения потерпевшему, положительная характеристика по месту жительства,
Отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей с рассрочкой выплаты штрафа на четыре месяца равными частями по пять тысяч ежемесячно.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
В Улан-Удэ мужчина оторвал полицейскому шеврон и ударил
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