Ангарчанину вместо видеокамеры прислали бумагу

Сразу несколько ангарчан повелись на уловки мошенников
Накануне в дежурную часть обратился 36-летний ангарчанин, который рассказал, что в Интернете увидел объявление о заработке. Перейдя на указанную страницу, он заполнил анкету, где указал свои персональные данные. Через два месяца ему стало известно, что на его имя через интернет оформлен кредитный договор на сумму 15 тысяч рублей, а сумма долга по нему возросла уже почти до 30 тысяч рублей.
Ещё одно мошенничество совершено в отношении 30-летнего местного жителя. На популярном сайте он увидел объявление о продаже смартфона за 8 тысяч рублей. Созвонившись с продавцом, ангарчанин подтвердил покупку. Уже через 10 дней, заплатив за доставку ещё почти тысячу рублей, получил бандероль. Распаковав коробку, мужчина обнаружил, что вместо заказанного гаджета в посылке находятся недорогие часы.
Аналогичным образом лишился своих денег 50-летний ангарчанин. Заказав в Интернете видеокамеру стоимостью свыше 4 тысяч рублей, в посылке вместо долгожданного устройства он обнаружил листы резаной бумаги.
Ещё одной жертвой злоумышленников стала 31-летняя жительница Ангарска. Договорившись на популярном сайте объявлений о покупке телефона за более чем 20 тысяч рублей и оплатив его полную стоимость, посылки с ним она так и не дождалась.
- Все пострадавшие отметили, что раннее о фактах мошенничества им было известно из средств массовой информации и видели тематические листовки с предупреждениями. Тем не менее граждане считали, что с ними-то ничего подобного точно не случится, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция напоминает: не следует слепо доверять информации, размещённой в Интернете. Нельзя разглашать персональные данные паспорта и банковской карты и не проводить какие-либо операции со своими счетами под руководством посторонних людей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на уловку мошенников попался экс-зампред правительства Владимир Матханов. Вместо мини-принтера он получил посылку с бумагой.
Ангарчанину вместо видеокамеры прислали бумагу
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