 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Марта

03 Марта

Популярное

Ангарчанину вместо видеокамеры прислали бумагу

Ангарчанину вместо видеокамеры прислали бумагу
Происшествия, 
Сразу несколько ангарчан повелись на уловки мошенников

Накануне в дежурную часть обратился 36-летний ангарчанин, который рассказал, что в Интернете увидел объявление о заработке. Перейдя на указанную страницу, он заполнил анкету, где указал свои персональные данные. Через два месяца ему стало известно, что на его имя через интернет оформлен кредитный договор на сумму 15 тысяч рублей, а сумма долга по нему возросла уже почти до 30 тысяч рублей.

Ещё одно мошенничество совершено в отношении 30-летнего местного жителя. На популярном сайте он увидел объявление о продаже смартфона за 8 тысяч рублей. Созвонившись с продавцом, ангарчанин подтвердил покупку. Уже через 10 дней, заплатив за доставку ещё почти тысячу рублей, получил бандероль. Распаковав коробку, мужчина обнаружил, что вместо заказанного гаджета в посылке находятся недорогие часы.

Аналогичным образом лишился своих денег 50-летний ангарчанин. Заказав в Интернете видеокамеру стоимостью свыше 4 тысяч рублей, в посылке вместо долгожданного устройства он обнаружил листы резаной бумаги.

Ещё одной жертвой злоумышленников стала 31-летняя жительница Ангарска. Договорившись на популярном сайте объявлений о покупке телефона за более чем 20 тысяч рублей и оплатив его полную стоимость, посылки с ним она так и не дождалась.

- Все пострадавшие отметили, что раннее о фактах мошенничества им было известно из средств массовой информации и видели тематические листовки с предупреждениями. Тем не менее граждане считали, что с ними-то ничего подобного точно не случится, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция напоминает: не следует слепо доверять информации, размещённой в Интернете. Нельзя разглашать персональные данные паспорта и банковской карты и не проводить какие-либо операции со своими счетами под руководством посторонних людей.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на уловку мошенников попался экс-зампред правительства Владимир Матханов. Вместо мини-принтера он получил посылку с бумагой.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии нашла тело сгоревшего мужа
Жительница Бурятии нашла тело сгоревшего мужа
Происшествия, 03.03.2020
В Бурятии за один день на пожарах погибли двое мужчин
В Чите угонщик едва не задавил владельца микроавтобуса
В Чите угонщик едва не задавил владельца микроавтобуса
Происшествия, 03.03.2020
Пьяный мужчина угнал микроавтобус, чтобы покататься
В Иркутске водитель «БМВ» сбил мать с двумя детьми
В Иркутске водитель «БМВ» сбил мать с двумя детьми
Происшествия, 03.03.2020
Травмы получила девятилетняя девочка
В Иркутской области 17-летний пьяный водитель врезался в забор
В Иркутской области 17-летний пьяный водитель врезался в забор
Происшествия, 03.03.2020
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В Забайкалье подросток застрелил отца после ссоры
В Забайкалье подросток застрелил отца после ссоры
Происшествия, 03.03.2020
В Сети появилась петиция в защиту убившего отца подростка
Иркутянин, похитивший школьницу, признан невменяемым
Иркутянин, похитивший школьницу, признан невменяемым
Происшествия, 03.03.2020
Мужчину поместили в психиатрическую больницу
Житель Бурятии стал «чёрным лесорубом» из желания быть фермером
Житель Бурятии стал «чёрным лесорубом» из желания быть фермером
Происшествия, 03.03.2020
Мужчину поймали во время езды на тракторе с древесиной
В Бурятии пассажир утонувшей машины не смог спасти водителя
В Бурятии пассажир утонувшей машины не смог спасти водителя
Происшествия, 03.03.2020
«Байкал-Daily» стали известны подробности трагедии на Гусином озере
Агарчанина посадили на пять лет за ДТП с тремя погибшими
Агарчанина посадили на пять лет за ДТП с тремя погибшими
Происшествия, 03.03.2020
Пассажирка вылетела через окно, а также погибли пешеходы
Жительница Иркутской области отдала мошенникам деньги в надежде на миллионы
Жительница Иркутской области отдала мошенникам деньги в надежде на миллионы
Происшествия, 03.03.2020
Женщина перевела 50 тысяч рублей якобы за услуги адвоката
Улан-удэнцы инвестировали в несуществующий байкальский завод
Улан-удэнцы инвестировали в несуществующий байкальский завод
Происшествия, 03.03.2020
Ущерб от действий мошенников превысил 14 млн рублей
Самому юному преступнику Бурятии 8 лет
Самому юному преступнику Бурятии 8 лет
Происшествия, 03.03.2020
В целом подростки стали совершать преступления реже
Улан-удэнка перевела мошенникам 600 тысяч рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам 600 тысяч рублей
Происшествия, 03.03.2020
Потерпевшей звонили аферисты, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^