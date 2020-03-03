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03 Марта

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Житель Бурятии под видом следователя собирал компромат на босса

Житель Бурятии под видом следователя собирал компромат на босса
Происшествия, 
Мужчина проник в загородный дом начальника якобы для «процессуальных действий»

В Бурятии суд вынес приговор 50-летнему мужчине, признав его виновным в незаконном проникновении в жилище и незаконном собирании сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну.

У мужчины длительное время складывались неприязненные отношения на работе с директором компании. Из-за служебного конфликта он решил собрать компрометирующие материалы. Для этого приехал в село Горячинск Прибайкальского района, где у начальника имеется загородный жилой дом.

В доме жили и работали несколько мужчин. Гость представился рабочему следователем Следственного комитета. Под предлогом проведения процессуальных действий в жилище потребовал впустить его внутрь. В доме стал фотографировать обстановку, тем самым собирая сведения о частной жизни директора компании.

После его отъезда рабочий позвонил и известил хозяина дома о визите следователя.

- Директор обратился в следственные органы, где получил информацию о том, что никакие процессуальные мероприятия в его жилище сотрудниками не проводились. После чего потерпевший изучил записи с камер наружного видеонаблюдения своего дома, на которых был запечатлён мнимый следователь, и узнал в нём работника своей компании, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.
следователи
 
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