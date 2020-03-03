Житель Бурятии под видом следователя собирал компромат на босса

Мужчина проник в загородный дом начальника якобы для «процессуальных действий»



В Бурятии суд вынес приговор 50-летнему мужчине, признав его виновным в незаконном проникновении в жилище и незаконном собирании сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну.



У мужчины длительное время складывались неприязненные отношения на работе с директором компании. Из-за служебного конфликта он решил собрать компрометирующие материалы. Для этого приехал в село Горячинск Прибайкальского района, где у начальника имеется загородный жилой дом.



В доме жили и работали несколько мужчин. Гость представился рабочему следователем Следственного комитета. Под предлогом проведения процессуальных действий в жилище потребовал впустить его внутрь. В доме стал фотографировать обстановку, тем самым собирая сведения о частной жизни директора компании.



После его отъезда рабочий позвонил и известил хозяина дома о визите следователя.



- Директор обратился в следственные органы, где получил информацию о том, что никакие процессуальные мероприятия в его жилище сотрудниками не проводились. После чего потерпевший изучил записи с камер наружного видеонаблюдения своего дома, на которых был запечатлён мнимый следователь, и узнал в нём работника своей компании, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.

