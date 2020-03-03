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03 Марта

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В Чите угонщик едва не задавил владельца микроавтобуса

В Чите угонщик едва не задавил владельца микроавтобуса
Происшествия, 
Пьяный мужчина угнал микроавтобус, чтобы покататься

В Чите за несколько минут сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, который угнал «Фиат Дукато».

Заявление в полицию водитель микроавтобуса подал во вторник. Он рассказал, что в этот день он отдыхал, автомашину, на которой работает, оставил во дворе около дома. Днём к нему пришёл знакомый, с которым он распивал спиртные напитки. После ухода приятеля мужчина обратил внимание, что отсутствуют ключи от автомобиля. Выглянув в окно, обнаружил, что машины на месте нет.

Он позвонил своему знакомому и решил сам вернуть машину. «Фиат» увидел на АЗС, попытался остановить, однако водитель скрылся, едва не задавив хозяина. Только после этого потерпевший позвонил в полицию.

Для обнаружения угнанной машины был введён план «Перехват». Через несколько минут инспекторы ДПС и ППС остановили автомобиль на трассе КСК-ГРЭС. За рулём находился нетрезвый знакомый потерпевшего.

В отделе полиции выяснилось, что 35-летний читинец ранее уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за неправомерное завладение транспортным средством.

На допросе он признался следователю, что взял чужую машину, чтобы прокатиться.

Возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
угон
 
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