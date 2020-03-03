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В Забайкалье подросток застрелил отца после ссоры

В Забайкалье подросток застрелил отца после ссоры
Происшествия, 
В Сети появилась петиция в защиту убившего отца подростка

В Забайкальском крае 2 марта несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом выстрелил в него несколько раз из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «умышленное причинение смерти другому человеку», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи провели первоначальные процессуальные действия на месте происшествия. Произведён осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента.

На платформе «Авааз» уже появилась петиция с просьбой оправдать несовершеннолетнего. В петиции говорится, что 17-летний подросток и его мать были жертвой тирании мужчины, который уже судим за убийство первой жены.

- Денис и его отец поехали в лес на заготовку дров, отец ехал на тракторе, Денис на его легковой машине. Денис во время поездки наехал на камень и помял диск у колеса, после чего отец избил сына, вечером того же дня, отец, употребив алкоголь, снова напал на сына и начал наносить удары по всему телу, разбил голову стулом и приставляя нож к горлу сына пригрозил, что его зарежет, а мать застрелит! Денис, вырвался из-под ножа и в одних резиновых тапочках, раздетый убежал во дворы, чтоб спрятаться, - пишет автор петиции Зинаида.

По её словам, мальчик нашёл ружье на крыше и взял его, чтобы припугнуть разъярённого отца. Когда мужчина нашел его и начал угрожать, подросток сделал предупреждающий выстрел в темноту, перезарядил и выстрелил ещё раз – на этот раз он попал в шею и грудь отца.

«Николай всю жизнь издевался над семьёй, старшие дети ему не родные, он избивал их до тяжелых травм. Семья жаловалась неоднократно местным властям, но меры не были приняты, так как с районного центра в деревню выезжать не считали нужным! Николай нанёс сыну как физические, так и психологические травмы», говорится в петиции.

Известно, что сейчас подростка задержали на 48 часов.

На данный момент петицию подписали 618 человек.


убийство
 
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