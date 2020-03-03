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03 Марта

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Иркутянин, похитивший школьницу, признан невменяемым

Иркутянин, похитивший школьницу, признан невменяемым
Происшествия, 
Мужчину поместили в психиатрическую больницу

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего иркутянина, похитившего девятилетнюю девочку.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске 23 ноября прошлого года мужчина, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, похитил 9-летнюю девочку прямо на улице и силой затолкал её в салон автомобиля. Далее он сел за руль, заблокировал все двери и начал движение.

По счастливой случайности крики ребёнка услышал мимо проходивший 16-летний Вячеслав. Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалёку. Вместе они догнали автомобиль, блокировали его, тем самым девочка смогла выскочить из машины. Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления.

Дежурная часть полиции разослала его ориентировку всем нарядам и через несколько часов подозреваемого задержали росгвардейцы.

Следователи установили, что с 2001 года мужчина отбыл уже два срока наказаний за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

- В отношении мужчины была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан невменяемым. Во время совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, по психическому состоянию представляет общественную опасность. В связи с этим, мужчина не подлежит привлечению к уголовной ответственности, нуждается в принудительных мерах медицинского характера в условиях стационара специализированного типа, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении медицинских мер принудительного характера направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Иркутска.

В настоящее время по решению суда мужчина проходит лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Школьники Вячеслав и прохожий Глеб Сизых за спасение 9-летней девочки были награждены медалями «Доблесть и отвага» председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
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