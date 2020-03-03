Уголовное дело было прекращено
Улан-удэнка приобрела в салоне сотовой связи сим-карту, к номеру которой был привязан мобильный банк прежнего владельца. После активации сим-карты пришло сообщение от «Сбербанка» о поступлении чужих денег.
Горожанка не удержалась и украла три тысячи.
Преступление было быстро раскрыто.
Суд первой инстанции, признав горожанку виновной в краже, назначил ей наказание условно с испытательным сроком.
С приговором суда не согласился адвокат осуждённой, обжаловав его в апелляционном порядке.
В суде апелляционной инстанции адвокат просил прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф, поскольку женщина признала свою вину, в содеянном раскаялась.
- Суд апелляционной инстанции с учётом данных о личности осуждённой, положительных характеристик, полного возмещения ущерба, отсутствии претензий у потерпевшей, ходатайствовавшей на стадии предварительного расследования о прекращении уголовного дела за примирением сторон, пришёл к выводу о возможности изменения категории преступления и прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Улан-удэнку простили за кражу денег с чужого счёта
Происшествия, Фото:
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