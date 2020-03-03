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Улан-удэнка перевела мошенникам 600 тысяч рублей

Улан-удэнка перевела мошенникам 600 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевшей звонили аферисты, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов

В Улан-Удэ зарегистрирован рост краж денег с банковских счетов горожан. По состоянию на 1 марта в Улан-Удэ произошло 121 преступление по п. «г», ч 3. ст. 158 УК РФ – «Кража, совершённая с банковского счёта». За весь 2019 год в городе зарегистрировано 551 аналогичное преступление.

Процент раскрываемости подобных краж составляет 24,3 процента, раскрытие дистанционных преступлений занимает большое время, так как чаще всего преступники проживают в других регионах страны.

Мошенники часто представляются сотрудниками банка, сообщают о возможной блокировке карты и похищают деньги. Так, в середине февраля улан-удэнка перевела мошенникам 600 тысяч рублей.

- 17 февраля ей позвонили якобы из банка и сказали, что по её банковскому счёту зарегистрирована подозрительная активность. Для сохранности накоплений ей посоветовали перевести деньги на резервный счёт. На следующий день ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и попросили перевести ещё 200 тысяч на электронный кошелек для сохранности денег на резервном счёте. Женщина выполнила все требования и только спустя время поняла, что стала жертвой мошенников, - рассказал замначальника отдела полиции № 1 Управления МВД по Улан-Удэ Вячеслав Бутуханов.

Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, могут назвать имя и фамилию человека или даже номер карты. Чаще всего эти данные размещают сами потерпевшие при совершении интернет-покупок на сайтах и в приложениях.

Как правило, мошенники используют различные предлоги, одним из самых «популярных» способов является ситуация, в которой потерпевший сам размещает объявление о пропаже имущества, оставляя при этом свой номер телефона. Далее преступник звонит и сообщает, что найденная вещь находится у него, и чтобы забрать её нужно скинуть деньги на банковскую карту или электронный кошелек. Люди идут на подобную сделку, переводят деньги, а в дальнейшем не могут связаться с человеком.

К примеру, 3 января улан-удэнка разместила в соцсети объявление о пропаже сотового телефона. С ней связался неизвестный мужчина, сказал, что работает в ломбарде и ему сдали указанный телефон. Он назвал сумму выкупа – 10 тысяч рублей. После того как женщина перевела ему деньги, «работник ломбарда» стал недоступен.


мошенничество
 
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