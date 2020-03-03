Спиртное он уже всё выпил к моменту задержания
Вечером 1 марта в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 44-летнего горожанина. Неизвестный, отжав стеклопакет, проник в дом, где хозяин проживает в тёплое время года, и украл телевизор, микроволновую печь, шесть бутылок алкоголя. Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Позже задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний сосед, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.
Спиртное он распил, остальное имущество намеревался продать, но не успел.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл у соседа технику и шесть бутылок алкоголя
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