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03 Марта

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В Бурятии дебошир с ломом атаковал росгвардейцев

В Бурятии дебошир с ломом атаковал росгвардейцев
Происшествия, 
Мужчина в гневе пытался разбить и сжечь своё авто

Вчера в пятом часу утра во вневедомственную охрану в посёлке Каменск Кабанского района обратилась женщина. Она сообщила, что её сын агрессивно себя ведёт и пытается поджечь в гараже свой автомобиль.

Чуть позже к зданию Росгвардии пришёл сын этой женщины. Он начал пинать двери и угрожать диспетчеру.

Завидев приближающийся автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны, мужчина скрылся.

Росгвардейцы обнаружили сбежавшего мужчину за гаражами. Он бил ломом по своему автомобилю. Рядом стояли и пытались его успокоить родители и жена.

Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина с ломом побежал на них.

Росгвардейцы задержали агрессивного мужчину. Они отобрали лом и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия
 
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