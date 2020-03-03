В Бурятии дебошир с ломом атаковал росгвардейцев

Мужчина в гневе пытался разбить и сжечь своё авто
Вчера в пятом часу утра во вневедомственную охрану в посёлке Каменск Кабанского района обратилась женщина. Она сообщила, что её сын агрессивно себя ведёт и пытается поджечь в гараже свой автомобиль.
Чуть позже к зданию Росгвардии пришёл сын этой женщины. Он начал пинать двери и угрожать диспетчеру.
Завидев приближающийся автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны, мужчина скрылся.
Росгвардейцы обнаружили сбежавшего мужчину за гаражами. Он бил ломом по своему автомобилю. Рядом стояли и пытались его успокоить родители и жена.
Увидев сотрудников вневедомственной охраны, мужчина с ломом побежал на них.
Росгвардейцы задержали агрессивного мужчину. Они отобрали лом и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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