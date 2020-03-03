Женщину задержали на таможне
В Забайкальском крае вынесен приговор по уголовному делу в отношении женщины, контрабандой вывозившей золото.
Женщина, находясь в Чите, получила для последующей перевозки в Китай 8 слитков золота весом 1923 грамма.
В октябре 2019 года, чтобы скрыть драгметалл от таможенников, она спрятала слитки в свою обувь. Затем попыталась выехать в рейсовом автобусе через международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск».
На стадии предварительного расследования и в суде подсудимая вину в признала в полном объёме.
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом 18 тысяч рублей.
Изъятое золото конфисковано в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Забайкалка пыталась вывезти в обуви слитки золота в Китай
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