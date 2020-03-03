У родственницы осуждённого обнаружили свёрток с гашишем
В исправительную колонию №8 в Улан-Удэ осуждённому пытались доставить наркотическое средство.
У женщины, прибывшей на длительное свидание к родственнику, служебная собака по кличке Одри учуяла наркотики.
- При досмотре у неё был обнаружен и изъят свёрток цилиндрической формы диаметром 1,5 см., длиной 10 см. Со слов задержанной, в данном свёртке находится гашишное масло, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
Материалы переданы в улан-удэнский отдел полиции №2 для производства следственных действий.
По данному факту возбуждено уголовное дело, женщине грозит до двадцати лет колонии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также недавно ремонтники пытались доставить в колонию №8 большую партию телефонов.
В Улан-Удэ Одри унюхала наркотики для осуждённого
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