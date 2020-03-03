Подозреваемый уже этапирован в Иркутск
В Иркутской области раскрыли убийство 15-летней давности, совершённое в Усть-Куте.
По версии следствия, мужчина, поссорившись с другом в ходе распития спиртных напитков, выстрелил в него. 28-летний мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело во двор соседнего дома.
Длительное время убийство оставалось нераскрытым. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, проверили все возможные места пребывания вероятного преступника. Выяснилось, что в последнее время фигурант скрывался от правоохранительных органов в Краснодарском крае. В результате он был задержан и этапирован в Иркутск.
- По данному факту СУ СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса Российской «Убийство». В отношение задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Убийцу из Иркутска задержали в Краснодарском крае спустя 15 лет
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