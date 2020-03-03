Читинец украл у женщины после ночи в гостинице 300 тысяч

Вор переночевал с потерпевшей в гостинице и скрылся



В Чите в полицию поступило сообщение от 43-летней местной жительницы о хищении около 300 тысяч рублей с её банковской карты.



Накануне преступления потерпевшая познакомилась с мужчиной, с которым ночевала в гостинице. Позже женщина обнаружила пропажу банковской карты и отсутствие нового приятеля.



Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый 30-летний читинец. Выяснилось, что в день преступления, подозреваемый подсмотрел пин-код карты, когда ходил с женщиной по магазинам. Затем он украл карту, снял все деньги и потратил их на собственные нужды.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание лишение свободы на срок до шести лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

