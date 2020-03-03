Мужчина отправился в колонию на долгий срок
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении жителя Улан-Удэ, который убил двух человек. Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый единодушно признан виновным.
В июне 2018 года в доме в Железнодорожном районе города мужчина ножом убил свою знакомую. После расправился с невольным свидетелем убийства.
Присяжные заседатели решили, что он не заслуживает снисхождения. Мужчину приговорили к 20 годам колонии особого режима.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Улан-удэнец убил знакомую и свидетеля расправы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У родственницы осуждённого обнаружили свёрток с гашишем
Подозреваемый уже этапирован в Иркутск
Вор переночевал с потерпевшей в гостинице и скрылся
Мужчина отправился в колонию на долгий срок
«Подарки» для осуждённых спрятали в микроавтобусе
Арестованный по обвинению во взяточничестве Владимир Журавлёв сжевал бумагу с цифрами
Начальница отделения почты похитила более 110 тысяч рублей
При виде росгвардейцев мужчина предпринял неудачную попытку бегства
У рецидивиста нашли 2,5 кг «травки»
Молодой человек забрал забытую в магазине банковскую карту
Пожару был присвоен повышенный номер сложности
Прокуратура обязала управляющую организацию нацпарка поднять баржу
Женщина предстала перед судом беременная
Мужчина украл бытовую технику
Задержанным грозит лишение свободы