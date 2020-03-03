Улан-удэнец убил знакомую и свидетеля расправы

Мужчина отправился в колонию на долгий срок



Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении жителя Улан-Удэ, который убил двух человек. Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый единодушно признан виновным.



В июне 2018 года в доме в Железнодорожном районе города мужчина ножом убил свою знакомую. После расправился с невольным свидетелем убийства.



Присяжные заседатели решили, что он не заслуживает снисхождения. Мужчину приговорили к 20 годам колонии особого режима.



Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

