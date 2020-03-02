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Видео: В Улан-Удэ разыскивают укравшего карточку парня

Видео: В Улан-Удэ разыскивают укравшего карточку парня
Происшествия, 
Молодой человек забрал забытую в магазине банковскую карту

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в мошенничестве.

Преступление произошло днём 16 февраля. 65-летняя горожанка, оплачивая покупки, забыла банковскую карту на прилавке магазина по проспекту 50-летия Октября. Этим воспользовался один из посетителей торговой точки.

Забрав банковскую карту, он спустя некоторое время рассчитался ею в магазине на улице Модогоева. Ущерб составил около девяти тысяч рублей.


Приметы разыскиваемого: мужчина, европейской внешности, на вид 23-27 лет, худощавого телосложения, рост около 175-177 см.

Был одет в светлую шапку с узорами, куртку зелёного цвета, голубые джинсы.

За мошенничество возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении правоохранители просят сообщить в полицию по телефонам: 8(902)5-65-80-75 или 102 (112).
кража
 
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