Видео: В Улан-Удэ разыскивают укравшего карточку парня

Забрав банковскую карту, он спустя некоторое время рассчитался ею в магазине на улице Модогоева. Ущерб составил около девяти тысяч рублей.





В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в мошенничестве.Преступление произошло днём 16 февраля. 65-летняя горожанка, оплачивая покупки, забыла банковскую карту на прилавке магазина по проспекту 50-летия Октября. Этим воспользовался один из посетителей торговой точки.мужчина, европейской внешности, на вид 23-27 лет, худощавого телосложения, рост около 175-177 см.в светлую шапку с узорами, куртку зелёного цвета, голубые джинсы.За мошенничество возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении правоохранители просят сообщить в полицию по телефонам: 8(902)5-65-80-75 или 102 (112).