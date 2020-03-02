В Бурятии многодетная мать избила до смерти приятеля

Женщина предстала перед судом беременная



34-летняя жительница Иволгинского района Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, в результате которого он погиб.



Трагедия произошла в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района в апреле 2019 года. Днём во время распития спиртного мужчина и женщина поссорились. В ходе перепалки женщина нанесла приятелю не менее трёх ударов рукой в область груди, отчего он упал на землю. Затем она била лежащего мужчину ногой, обутой в сапог, по голове.



Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где в сентябре 2019 года скончался от полученных травм.



На суде женщина вину признала, заявила, что в содеянном раскаивается.



При вынесении приговора суд учёл наличие у подсудимой на иждивении трёх малолетних детей, болезненное состояние её здоровья, а также то, что перед судом она предстала вновь беременной.



Женщине назначено пять лет лишения свободы. Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её младшим ребёнком 14 лет.



С осуждённой взысканы расходы по оказанию медицинской помощи потерпевшему.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.





