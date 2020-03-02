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В Бурятии многодетная мать избила до смерти приятеля

В Бурятии многодетная мать избила до смерти приятеля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина предстала перед судом беременная

34-летняя жительница Иволгинского района Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, в результате которого он погиб.

Трагедия произошла в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района в апреле 2019 года. Днём во время распития спиртного мужчина и женщина поссорились. В ходе перепалки женщина нанесла приятелю не менее трёх ударов рукой в область груди, отчего он упал на землю. Затем она била лежащего мужчину ногой, обутой в сапог, по голове.

Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где в сентябре 2019 года скончался от полученных травм.

На суде женщина вину признала, заявила, что в содеянном раскаивается.

При вынесении приговора суд учёл наличие у подсудимой на иждивении трёх малолетних детей, болезненное состояние её здоровья, а также то, что перед судом она предстала вновь беременной.

Женщине назначено пять лет лишения свободы. Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её младшим ребёнком 14 лет.

С осуждённой взысканы расходы по оказанию медицинской помощи потерпевшему.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.


умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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