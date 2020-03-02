Квартиросъёмщик обчистил пожилую улан-удэнку

Мужчина украл бытовую технику



1 марта в полицию о краже заявила 78-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что мужчина, арендовавший её квартиру, украл бытовую технику: стиральную машину, холодильник, телевизор, микроволновую печь. Ущерб составил 43 тысячи рублей.



О пропаже вещей хозяйка узнала от сожительницы своего арендатора. Пенсионерка позвонила уточнить, устроило ли арендаторов жилище и планируют ли они продолжать съём. Но в ответ услышала, что пара не живёт больше вместе, а технику 29-летний мужчина вынес из квартиры.



Подозреваемый – ранее не судимый уроженец села Новая Брянь – был задержан полицейскими. Как выяснилось, похищенное он сдал в скупку. Вор злоупотребляет спиртным.



Большая часть вещей изъята правоохранителями. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. Ведётся следствие.

