 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Марта

01 Марта

Популярное

Квартиросъёмщик обчистил пожилую улан-удэнку

Квартиросъёмщик обчистил пожилую улан-удэнку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина украл бытовую технику

1 марта в полицию о краже заявила 78-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что мужчина, арендовавший её квартиру, украл бытовую технику: стиральную машину, холодильник, телевизор, микроволновую печь. Ущерб составил 43 тысячи рублей.

О пропаже вещей хозяйка узнала от сожительницы своего арендатора. Пенсионерка позвонила уточнить, устроило ли арендаторов жилище и планируют ли они продолжать съём. Но в ответ услышала, что пара не живёт больше вместе, а технику 29-летний мужчина вынес из квартиры.

Подозреваемый – ранее не судимый уроженец села Новая Брянь – был задержан полицейскими. Как выяснилось, похищенное он сдал в скупку. Вор злоупотребляет спиртным.

Большая часть вещей изъята правоохранителями. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. Ведётся следствие.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Усольчанка отдала мошенникам полмиллиона
Усольчанка отдала мошенникам полмиллиона
Происшествия, 02.03.2020
Неизвестный мужчина сообщил, что якобы на имя горожанки оформляют кредит, и надо это предотвратить  
В Иркутской области за день на пожарах спасли 11 человек
В Иркутской области за день на пожарах спасли 11 человек
Происшествия, 02.03.2020
Двое человек получили ожоги и были госпитализированы
В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса
В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса
Происшествия, 02.03.2020
Всего в популярном у туристов Таиланде было 42 случая заражения
Забайкалец на угнанной машине добрался до дома по льду реки
Забайкалец на угнанной машине добрался до дома по льду реки
Происшествия, 02.03.2020
Угонщик решил ехать по льду, чтобы остаться незамеченным
В Забайкалье отца и сына осудили за незаконную охоту
В Забайкалье отца и сына осудили за незаконную охоту
Происшествия, 02.03.2020
Охотники применяли огнестрельное оружие и фонари
Читинец украл деньги у соседа по палате
Читинец украл деньги у соседа по палате
Происшествия, 02.03.2020
Пациент прятал 11 тысяч в прикроватной тумбочке
Житель Бурятии убил беспутного брата
Житель Бурятии убил беспутного брата
Происшествия, 02.03.2020
Мужчина упрекал брата, что он не работает и не помогает матери
Житель Бурятии сядет на пять лет за наркотический подарок
Житель Бурятии сядет на пять лет за наркотический подарок
Происшествия, 02.03.2020
Мужчина хотел отправить наркотик брату в колонию
Улан-удэнка узнала мужа на видео с подозреваемыми в краже
Улан-удэнка узнала мужа на видео с подозреваемыми в краже
Происшествия, 02.03.2020
Двое молодых людей украли куртку сотрудника кафе и попали на камеры видеонаблюдения
Улан-удэнка получила 386 тысяч за обрушенный в квартире потолок
Улан-удэнка получила 386 тысяч за обрушенный в квартире потолок
Происшествия, 02.03.2020
Компенсацию морального и материального ущерба взыскали сразу с трёх виновных в коммунальной аварии

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^