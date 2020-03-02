Мужчина украл бытовую технику
1 марта в полицию о краже заявила 78-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что мужчина, арендовавший её квартиру, украл бытовую технику: стиральную машину, холодильник, телевизор, микроволновую печь. Ущерб составил 43 тысячи рублей.
О пропаже вещей хозяйка узнала от сожительницы своего арендатора. Пенсионерка позвонила уточнить, устроило ли арендаторов жилище и планируют ли они продолжать съём. Но в ответ услышала, что пара не живёт больше вместе, а технику 29-летний мужчина вынес из квартиры.
Подозреваемый – ранее не судимый уроженец села Новая Брянь – был задержан полицейскими. Как выяснилось, похищенное он сдал в скупку. Вор злоупотребляет спиртным.
Большая часть вещей изъята правоохранителями. За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. Ведётся следствие.
Квартиросъёмщик обчистил пожилую улан-удэнку
Происшествия, Фото:
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